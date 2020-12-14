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Salih Aydın, gümüş madalya kazandı

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Güreş Dünya Kupası’nda Türkiye’yi Erkekler Grekoromen stil 82 kiloda temsil eden milli güreşçi Salih Aydın gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Güreş Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Erkekler Grekoromen stil 82 kiloda temsil eden milli güreşçi Salih Aydın gümüş madalyanın sahibi oldu.


Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın, Dünya Kupası'nda finalde, Rus rakibi Milad Valerikovitch Alirzaev ile karşılaştı. Rakibine karşı istediği oyunu sergileyemeyen Aydın, minderden 11-0 mağlup ayrıldı ve gümüş madalya kazandı.

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