Salih Kalyon ve K. Muzaffer Ilıcak, Yukarı Mazı İlkokulu'nda

Türk tiyatrosunun ve sinemasının başarılı sanatçısı Salih Kalyon ile Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı, gazeteci ve yazar Kaya Muzaffer Ilıcak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Yukarı Mazı İlkokulu'nu ziyaret etti.

Yukarı Mazı İlkokulu öğrencilerine çocuk oyunları ile heyecanlı ve hatırlarında kalacak anlar yaşatan sanatçı Salih Kalyon, 1976 yılında Ankara Çocuk Tiyatrosu (A.Ç.T.) adı altında kendi topluluğunu kurduğunu ve 20 yıl devam ettirdiğini, çocukların tiyatro ile küçük yaşta tanışmalarının hayatlarında başarılı olmalarını, gelişimlerini ve topluma faydalı bireyler olabileceğini söyledi.

DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak da, "Son yıllarda çok küçük yaşlara düşen her türlü bağımlılık yaşı ülkemiz geleceği için ciddi bir tehdittir. Bu mücadelede sporun, kitap okumanın, güzel sanatların önemini anlatmak ve sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak en büyük hedefimizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza rolmodellerle tanıştırmak onların gelecekteki hayatlarını yönlendirebilmelerine katkı sağlamak için bu ziyaretlerimiz devam edecektir" dedi.

Gülen adam Salih Kalyon çocuklarla

Yukarı Mazı İlkokulu Müdürü Songül Arslan ise Salih Kalyon ve Kaya Muzaffer Ilıcak'ın ziyaretlerine ilişkin şunları söyledi:

"Türk tiyatrosunda ve sinemasında başarılı oyunculuğuyla, sempatikliğiyle ve mütevazılığıyla gönüllerimizde yer eden usta oyuncu Salih Kalyon, babacan yüreğiyle çocuklarımızı kucaklayarak çocuklarımızın neşelerine neşe kattı, yüreğimizi ısıttı. Gazeteci, yazar Kaya Muzaffer Ilıcak da sporcu kimliği, duruşu ve ülkemizin birçok yerinde spora, eğitime destek veren önemli çalışmaları ile çocuklarımıza, gençlerimize örnek olan koca yürekli insan. Eğitim öğretime gönül vermiş, birbirinden kıymetli çalışmalar yapmış olan ülkemizin iki önemli değerini yakından tanımak ve ağırlamak bizler için onurdu. Yüreğinize ve emeklerinize sağlık. Bu güzel buluşmanın gerçekleşmesine emek veren köyümüzün örnek gençlerinden Cemre Çelikkanat'a ayrıca teşekkür ediyoruz."