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Salih Uçan, Empoli'ye veda etti

Geride kalan sezonu Serie A ekiplerinden Empoli’de kiralık olarak geçiren Salih Uçan, yayınladığı mesajla kulübe veda etti.

Geride kalan sezonu Serie A ekiplerinden Empoli'de kiralık olarak geçiren Salih Uçan, yayınladığı mesajla kulübe veda etti.


Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Empoli'ye kiralık olarak giden orta saha oyuncusu Salih Uçan, kulübe veda etti. Uçan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geldiğim günden itibaren beni aileden biri olarak görüp destek oldunuz. Burada geçirdiğim 1 yıl boyunca bana yardımcı olan yönetimimize, taraftarlarımıza, kulüp çalışanlarına, herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.


25 yaşındaki futbolcu Empoli ile bu sezon Serie A'da 14 müsabakada görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Ancak Empoli, sezonu 38 puanla 18. sırada tamamladı ve Serie B'ye düştü.

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