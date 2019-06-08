Geçtiğimiz sezon İtalya ekiplerinden Empoli'de kiralık olarak forma giyen Salih Uçan, Fenerbahçe'ye veda etti.

Fenerbahçe'nin 2012 yılının temmuz ayında Bucaspor'dan renklerine bağladığı Salih Uçan, sarı-lacivertli camiaya veda etti. Fenerbahçe'de 2012-2013, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında top koşturan öte yandan İtalya'da Roma ve Empoli'de kiralık olarak forma giyen Salih Uçan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla sarı-lacivertli camiaya veda etti.

25 yaşındaki futbolcu, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Henüz 18 yaşında Fenerbahçe formasını giymenin gururunu yaşadım. Geldiğim ilk sezonda yaşadığım UEFA Avrupa Ligi yarı finali, bir sezon sonra yaşadığımız lig şampiyonluğu ve kupa şampiyonluğu benim için harika deneyimlerdi. Burada yaşadığım güzel günler, başarılar, biriktirdiğim iyi anılar, arkadaşlıklar hafızamdan asla silinmeyecek. Sevgili Fenerbahçe taraftarlı, geldiğim ilk günden beri bana destek oldunuz. Sizler için mücadele etme imkanı bulduğum her dakika benim için çok önemliydi. Bugüne kadar bana yardımcı olan hocalarıma, başkanlarıma ve yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin.”