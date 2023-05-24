Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 3 Haziran'da başlıyor

Koşu tutkunları doğanın, tarihin içinde, rüzgârın peşinde Çeşme'yi koşarak eşsiz ve yepyeni bir yarış keşfedeceği Salomon Çeşme Yarı Maratonun 3 Haziran start verecek.

Taş evler, begonviller, sakız ağaçları, yel değirmenleri, eğlenceli plajları eşliğinde: Salomon Çeşme Yarı Maratonu, koşu tutkunları doğanın, tarihin içinde, rüzgârın peşinde Çeşme'yi koşarak keşfedecek. #RunInÇeşme sloganıyla koşulacak etkinlik, İzmir'in batısında yarımada şeklindeki yapısı, kilometrelerce uzunluktaki plajları, kendisini rüzgârın kanatlarına bırakan sörfçülerle dolu koyları, tarih kokan sokakları, tarihi yel değirmenleri, taş evlerin arasındaki tasarım dükkanları, şık butik otelleri, eğlencesi ve ege lezzetleri ile son yılların en popüler tatil yerlerinden biri haline gelen Çeşme, 3 Haziran'da uluslararası yol koşusu Salomon Çeşme Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapacak.

Salomon Çeşme Yarı Maratonu; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin destekleriyle düzenlenecek.

Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 21K ve 10K olmak üzere iki parkurda koşulacak. Su altı kaynaklarının olduğu termal merkezi ve taş evleriyle ünlü Alaçatı sokaklarından geçecek olan Salomon Çeşme Yarı Maratonu 21K parkuru; Çeşme şehir merkezinden başlayarak aynı noktada son bulacak. Yarı Maratona özgü 21 bin 975 metre uzunluğundaki Salomon Çeşme Yarı Maratonu, toplamda 188 metrenin üzerinde tırmanışa sahip. Yarışın bir diğer parkuru, cenneti andıran plajları ile adından söz ettiren Alaçatı'dan başlayacak. Çeşme şehir merkezinde son Salomon Çeşme 10K parkuru, 91 metrenin üzerinde tırmanışıyla her adımda bir keşif deneyimi yaşatacak.