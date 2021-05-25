"Salya, yemek borusu kanseri habercisi olabilir"

Dr. Vedat Göral, gece uykusunda ağızdan salya gelmesinin önemsenmesi gereken bir problem olduğuna işaret ederek, “Multipl skleroz (MS), Parkinson hastalığı, Müsküler distrofi gibi nörolojik hastalıklar ve yemek borusu kanserleri ağızdan salya akmasına neden olabilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Dr. Vedat Göral, uykuda salya gelmesinin önemli bir sağlık problemi olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Göral, özellikle yanlış uyku pozisyonunun salyaya neden olabildiğinin altını çizerek, “Uyku pozisyonu da genellikle ağız içinde salyanın birikmesine neden olur. Yan veya yüzüstü uyuyan insanlarda uyurken salya akması daha olasıdır. Özellikle ağzınızdan nefes alma eğilimindeyseniz veya sinüs yollarınızda tıkanıklık varsa biriken salya nefes almak için ağız açıldığında dışarı çıkmaya başlayabilir” diye konuştu.

"MS, parkinson, alerji neden olabilir"

Reflünün de bu soruna yol açabileceğini belirten Dr. Göral, sözlerine şöyle devam etti: "Bazı kişilerde gece uykusunda ağızdan su gelmesi bazı diş ve ağız problemlerine, alerjilere, bazı ilaçlara ait yan etkilere, sinir sistemi bozukluklarına ve bağırsak parazitlerine bağlı gelişebilir. Multipl skleroz (MS), Parkinson hastalığı, Müsküler distrofi gibi nörolojik hastalıklar ve yemek borusu kanserleri ağızdan salya akmasına neden olabilir. Tedavi için önce uyku pozisyonu değiştirilmelidir. Sırtüstü pozisyon tercih edilirse böylece tükürük ağıza ve yastığa akmaz. Ağzınızda sağlıklı bir tükürük dengesi sağlamak önemlidir. Amerikan Diş Hekimleri Birliği'ne göre tükürük vücudumuzu enfeksiyondan korumada hayati bir rol oynar. Aşırı tükürük salgısı olan vakalarda, tükürük bezlerine botoks uygulaması da yapılabilir".