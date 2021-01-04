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Samatta 42 gün sonra sahada yer aldı

Fenerbahçe’nin sezon başı transferlerinden Samatta, sakatlığının ardından 42 gün sonra Kasımpaşa maçının 74.

Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden Samatta, sakatlığının ardından 42 gün sonra Kasımpaşa maçının 74. dakikasında oyuna girdi.


Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Samatta, 42 gün sonra kadroya dahil edildi. Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan 28 yaşındaki futbolcu, son olarak 24 Kasım'da Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Sivas Belediyespor maçında forma giymişti. Samatta, Kasımpaşa karşısında yedek kulübesinde başlarken, maçın 74. dakikasında Enner Valencia'nın yerine oyuna dahil oldu.

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