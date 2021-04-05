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Samatta'dan 70 gün sonra gol

Fenerbahçeli futbolcu Mbwana Samatta, Süper Lig’de 70 gün sonra gol attı.

Fenerbahçeli futbolcu Mbwana Samatta, Süper Lig'de 70 gün sonra gol attı.


Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta 70 gün sonra ligde golle tanıştı. Müsabakanın 64. dakikasında sağ taraftan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Samatta topu ağlarla buluştururken, gol sevincini Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile birlikte yaşadı. Samatta, 90+4. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

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