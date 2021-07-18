Samatya'da denizde kaybolan genç için bekleyiş sürüyor

İstanbul Samatya'da gece tekne ile denize açılan 4 kişiden biri denizde kayboldu. 25 yaşındaki genç, aramalara rağmen bulunamadı.

Olay, Samatya sahilinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki İsa Baydal, kardeşi Onur Baydal ve 2 arkadaşıyla beraber tekneyle denize açıldı. Samatya açıklarında denize giren gençlerden İsa Baydal, akıntıda sürüklenmeye başladı. Arkadaşlarının gözden kaybolmasıyla paniğe kapılan gençler, sahile geri dönerek yardım çağırdı.

İhbar üzerine olay yerine İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara sahil güvenlik botları da eşlik etti. Saatler süren çalışmalara rağmen suda kaybolan İsa Baydal'a ulaşılamadı. Gencin kaybolduğu haberini alan ailesi de Samatya sahiline geldi.

Sahilde oğlundan haber bekleyen baba Fedai Baydal, “Teknede yüzüyorlarmış. Tekneden atlarken bir anda abisi kaybolmuş. Ortada bekliyoruz. Arama yapan ekip ayrıldı. Başka bir ekip gelecekmiş. İnsaniyet namına gören duyan olursa mutlaka arasın bizi. Samatya limanında bekliyoruz” diye konuştu.