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Samatya'da kayalıklar arasına sıkışan köpek kurtarıldı

Samatya Sahili’nde kayalıkların arasına sıkışan 4 aylık husky melezi köpek, ekiplerin titiz çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Samatya Sahili'nde kayalıkların arasına sıkışan 4 aylık husky melezi köpek, ekiplerin titiz çalışmalarının ardından kurtarıldı.



Fatih Samatya Sahili'nde sabah saatlerinde bir köpeğin kayalıkların arasında sıkıştığı ihbarını alan Fatih Belediyesi Veteriner Hizmetleri Acil Müdahale ekibi hemen olay yerine ulaştı. Kayalıklar arasındaki 4 aylık husky melezi köpeği gören ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı. Dakikalar süren çalışmanın ardından sevimli köpek, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yedikule Hayvan Barınağı ve Tedavi Merkezine teslim edilen köpek, sağlık taramasından geçirilirken ekipler 4 aylık köpeğe Lost ismini verdi.

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