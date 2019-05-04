Sami Savatlı'nın Sonsuz Kökler sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu

Üsküdar'da düzenlenen, Sami Savatlı'nın ‘Sonsuz Kökler' sergisinde hat eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi Ramazan Ayı boyunca ziyaretler açık olacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen, usta sanatçı Sami Savatlı'nın “Sonsuz Kökler” ismini verdiği sergi Üsküdar Nev Mekan Sahil'de açıldı. Hat sanatına ait birçok eser burada ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Çeşitli hat sanatı eserlerinin bulunduğu sergi, Ramazan Ayı sonuna kadar meraklılarına kapılarını açık tutacak. Serginin açılışını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptı. Açılışta konuşma yapan Başkan Türkmen, serginin yapıldığı Nev Mekan hakkında konuşarak, “Bir Üsküdar, bir İstanbul hatta bir Türkiye projesi olmaya doğru gidiyor. Üsküdar'ımıza da İstanbul'umuza da çok yakıştı burası” ifadelerini kullandı.

Usta sanatçıya “ Neden sonsuz kökler?” Sorusunu yönelten Türkmen'e yanıt yine usta sanatçı Sami Savatlı'dan geldi. Savatlı, “Sonsuz kökler şöyle; kök dediğim şey aslında bizim geleneksel sanatlarımız. Benim referans noktam ve onu sonsuzluğu ifade ediş biçimi. Aslında batı sanatında bir şekilde figüratif formlarla ifadelendirilemeyen sonsuzluk, İslam sanatında yüzyıllar öncesinden beri ifade edilebiliyor. Hem sonsuzluğu hem de aslında geleneksel köklerimizi vurgulamak istedim” ifadelerini kullandı.

Konuşma sonrası, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e takdim edilen tabloyu Türkmen, Nevmekan Sahil adına kabul ettiğini artık buranın kalıcı bir tablosu olacağını ifade etti.