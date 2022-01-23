İhlas Haber Ajansı

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Şamlar Tabiat Parkı'nda oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi

İstanbul’da gece boyunca yağan kar yağışı sonrasında kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

İstanbul'da gece boyunca yağan kar yağışı sonrasında kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Beyaz örtü ile kaplanan Başakşehir'de bulunan Şamlar Tabiat Parkı da havadan görüntülendi.


İstanbul'da gece saatlerinde yoğunlaşan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı sonrası vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Başakşehir'de bulunan Şamlar Tabiat Parkı beyaz örtü ile kaplandı. Kartpostallık manzara havdan drone ile görüntülendi.

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