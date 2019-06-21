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Şampiyon Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7.

ve son maçında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-74'lük skorla yenerek durumu 4-3 yaptı ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.


ve son maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ilk periyodu 23-21 önde tamamlarken, Efes, ikinci periyottan itibaren oyuna ağırlığını koyarak, rakibinin geri dönmesine izin vermedi ve parkeden 89-74'lük skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla seriyi 4-3 yapan lacivert-beyazlılar, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.


Karşılaşmanın en skoreri Anadolu Efes'te 38 sayı ile oynayan Larkin olurken, Fenerbahçe'de ise Sloukas 21 sayı ile takımına katkıda bulundu.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil


Anadolu Efes: Larkinx 38, Doğuş, Sertaç 10, Moerman 9 Buğrahan, Micic 20, Dunston 4, Simon 9


Başantrenör: Ergin Ataman


Fenerbahçe Beko: Melli 10, Melih 3, Kalinic 19, Sloukas 21, Guduric 11, Sinan, Ali Muhammed 5, Ahmet 2, Datome 3


Başantrenör: Zeljko Obradovic


1. Periyot: 21-23 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 44-37 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 69-58 (Anadolu Efes lehine)


5 faulle çıkan: Melli (Fenerbahçe)

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