Şampiyon Anadolu Efes

ve son maçında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-74'lük skorla yenerek durumu 4-3 yaptı ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

ve son maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ilk periyodu 23-21 önde tamamlarken, Efes, ikinci periyottan itibaren oyuna ağırlığını koyarak, rakibinin geri dönmesine izin vermedi ve parkeden 89-74'lük skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla seriyi 4-3 yapan lacivert-beyazlılar, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın en skoreri Anadolu Efes'te 38 sayı ile oynayan Larkin olurken, Fenerbahçe'de ise Sloukas 21 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil

Anadolu Efes: Larkinx 38, Doğuş, Sertaç 10, Moerman 9 Buğrahan, Micic 20, Dunston 4, Simon 9

Başantrenör: Ergin Ataman

Fenerbahçe Beko: Melli 10, Melih 3, Kalinic 19, Sloukas 21, Guduric 11, Sinan, Ali Muhammed 5, Ahmet 2, Datome 3

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 21-23 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 44-37 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 69-58 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Melli (Fenerbahçe)