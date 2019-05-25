Şampiyon boksör Fatih Keleş, antrenman temposunu arttırdı

Avustralya'da çıkacağı dünya şampiyonluğu eleme maçı öncesi hazırlıklarını sürdüren şampiyon boksör Fatih Keleş, antrenmanlarının dozunu arttırdı.

Avrupa şampiyonu boksör Fatih Keleş, Avustralya'da çıkacağı dünya şampiyonluğu eleme maçı öncesi antrenman temposunu arttırdı. Türk boks kulübü EC BOXİNG'in Hamburg'da bulunan dev tesislerinde sparring dövüşlerine başlayan Fatih Keleş'in antrenörü Bülent Başer, güçlü bir rakibe karşı dövüşeceklerini bildirerek, "Rakibimiz 16 maçta hiç yenilgisi yok. Önüne geleni devirmiş. Maç kasetlerini büyük bir titizlikle inceledik ve neler yapabileceğimiz konusunda Fatih ve ekibimizle birlikte çeşitli toplantılar yaparak kafa yorduk. Kulübümüz bize dünyadaki tüm imkanları sunuyor ve o yüzden bir sıkıntı yaşamadan, her türlü çalışmayı yapabiliyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinden rakibimizin stilinde sporcular getirerek Fatih, ile sparring dövüşleri yaptırıyoruz. 8 Haziran gecesi karşılaşmayı kazanacağımıza olan inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

Erol Ceylan: "Fatih'in karşılaşmayı alacağına inancım tam"

EC BOXİNG yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan da zor bir karşılaşma olacağını vurgulayarak, "Ancak Fatih'e güveniyorum. Kendisi Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş ve profesyonelde de ülkemize dört Avrupa Şampiyonluğu'nu arka arkaya yaşatmış yetenekli bir sporcudur. İyi çalışır ve yeterince isterse bu karşılaşmayı alacağına olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, bu karşılaşmanın dünya şampiyonluğu eleme maçı niteliğini de taşıdığını belirterek, "Bu maçı alan dünya şampiyonluğuna çıkma hakkı kazanacaktır. İki sporcu da bu maçın önemini bilmektedir. Bu doğrultuda rakibimizin gece gündüz antrenman yaptığı da duyumlarımız arasındadır. Biz de bunun bilincinde olarak fol gaz idmanlarımıza devam etmekteyiz" açıklamasını yaptı.