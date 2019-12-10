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Şampiyon Büyükçekmece Belediyespor

Büyükçekmece Belediyespor U16 Futbol Takımı A grubunu lider tamamlayarak şampiyon oldu.


TFF 2019 - 2020 sezonu A ligi şampiyonu seçilen Büyükçekmece Belediyespor büyük bir başarı elde ederek Büyükçekmece'nin gururu oldu. Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan takımı tebrik eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “TFF 2019 - 2020 sezonu A ligi şampiyonlarımızı kutluyorum. Büyük bir başarı elde ettiler. Büyük Büyükçekmece ailemizi ve beni çok gururlandırdılar. 1 yıl boyunca verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Futbolcularımızın önü açık. Bu başarı da bunun kanıtıdır. Yönetim, teknik ekip ve sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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