Şampiyon Galatasaray'ın bayrakları İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın bayrakları, İstanbul'da köprülere asıldı. 23. şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takımın bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor.