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Şampiyon Kartal'lar Vodafone Park'ta

Liglerinde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Alanyaspor mücadelesi öncesi şampiyonluk kupalarıyla taraftarı selamladı.


Beşiktaş'ın Alanyaspor'u konuk ettiği maç öncesi Vodafone Park'ta şampiyonlar tur attı. Hentbolda üst üste 15. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Mogaz ve Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olan Beşiktaş Kadın Futbol takımı, Alanyaspor mücadelesi öncesi kupalarıyla statta tur atarak taraftarı selamladı. Siyah-beyazlı taraftalar, şampiyon takımlarını ayakta alkışladı.

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