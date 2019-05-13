Şampiyon Kartal'lar Vodafone Park'ta

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u konuk ettiği maç öncesi Vodafone Park'ta şampiyonlar tur attı. Hentbolda üst üste 15. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Mogaz ve Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olan Beşiktaş Kadın Futbol takımı, Alanyaspor mücadelesi öncesi kupalarıyla statta tur atarak taraftarı selamladı. Siyah-beyazlı taraftalar, şampiyon takımlarını ayakta alkışladı.