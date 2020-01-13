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Şampiyon milliler yurda döndü

Almanya’yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü.

Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü.


Avrupa Kıtası Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 yenerek bu yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü. Milliler, İstanbul Havalimanı işletmecisi olan İGA tarafından çiçekler ve bando takımıyla karşılandı.


Havalimanında açıklamalarda bulunan milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar, “Aldığımız başarının haklı gururu yaşıyoruz. Takım olarak da çok mutluyuz. Türk halkına bizlere inandıkları için çok teşekkür ediyoruz. Federasyonumuza çok teşekkür ediyoruz. Sporda kazanmak da var kaybetmek de. İlk maç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık ama ikinci maçta hazırdık. Maça tamamen olimpiyat parolası ile çıktık. Nitekim ilk adımı gerçekleştirdik artık Tokyo'ya gideceğiz. Bundan sonra önümüze bakacağız” dedi.


Naz Aydemir ise, “Her geçen gün üzerine koyarak ilerledik. Savaştık mücadele ettik. Bizim için hiç kolay olmadı. Özelikle yarı final maçı çok zorlu geçti. Ama takım oyunu oynayarak iyi bir performans ortay koyduk. Tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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