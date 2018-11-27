Kentteki sporcu potansiyelinin geliştirilmesi ve bunun sportif başarıya yansıması için çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi, Pendik Kent Konseyi işbirliğiyle “Şampiyon Pendik'te Yetişir” spor paneli düzenlendi.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen panele; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Sami Divleli, eski milli futbolcu Oğuz Çetin, Pendikspor Kulübü Başkanı Selahattin Turhan, Ampute Futbol A Milli Takım Antrenörü Uğur Özcan, hocalar ile sporcular katıldı.

Gençleri ve çocukları spora teşvik etmek, Olimpiyat Oyunları'nda başarıya giden yollar, milli sporcu yetiştirmenin önemi ve engellilerin spora teşvik edilmesi gibi konuların ele alındığı panelin moderatörlüğünü Özgür Buzbaş yaptı. Panelin konuşmacıları ise Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Sami Divleli, eski milli futbolcu Oğuz Çetin, Pendikspor Kulübü Başkanı Selahattin Turhan ve Ampute Futbol A Milli Takım Antrenörü Uğur Özcan oldu.

Kendi dönemlerinde az imkanla çok başarılı olma mecburiyetinin olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, “Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Millet Parkları var. Yaşlısından gencine kadar herkesin kullanabileceği Millet Parkları'nın içinde spor alanları olacak. Biz diyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin her iline, ilçesine spor tesisleri yaptık. Biraz daha ileri götürelim mahallelere, mahalle kent sahaları yapalım. Herkesin kullanabileceği alanlar oluşturalım diyorum. Pendik de bu anlamda bütün belediyelerimize örnek olur. Yapmış olduğu bu büyük hizmet için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim dönemimizde az imkanla çok başarılı olma mecburiyetin vardı. 90'lı yıllarda 85, 86'da çıktığımız zaman Türkiye fakirdi. O zamanlar malzeme dağıtılması, belediyelerin imkanları söz konusu değildi” dedi.

Türkiye'nin birçok alandaki başarılarına Pendik'ten yetişen gençlerin imza atacağının altını çizen Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ise, “Bilinçli, bir ortak yaklaşımda kulüplerimiz, milli eğitimimiz, gençlik spor müdürlüğümüz, büyükşehrimiz, belediyemiz ve spora gönül veren herkes, spor hocalarımız, aileler, sporcular büyük bir camiayı oluşturduk. Ortak akılla birbirini destekleyen bir sinerjik yaklaşımla da emin adımlara sporda mesafeler alıyoruz. Beklediğimizden daha erken şampiyonluklar, başarılar görüyoruz. Bu bize geleceğe dair çok daha ümit oluşturuyor. İnşallah istikrarlı bir şekilde bu çalışmalarımızda zannediyorum ki Türkiye'nin birçok alandaki başarılarına Pendik'ten yetişen gençler imzalar atacaklar” şeklinde konuştu.