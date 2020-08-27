Şampiyon sporcu Doğan Can Polat: ''Kaloriden korkmayın''

Şampiyon sporcu Doğan Can Polat, ''Pandemi döneminde kilo almaktan korkulduğu için düşük kalorili beslenmek savunma sisteminin gücünü azaltıyor, bağışıklığı düşürüyor ve hastalanma riskimizi arttırıyor'' dedi.

Vücut geliştirmede Türkiye'de şampiyonlar şampiyonu ( overall ) olup Balkanlar'da da Türk bayrağını dalgalandıran Doğan Can Polat pandemi döneminde evde oturup dışarı çıkamayanlar için besin ve egzersiz önerilerinde bulundu. Polat, kalori alımının azaltılmaması gerektiğini vurgularken, yeşil sebze ve bol su tüketimine dikkat çekti.

''Kaloriden korkmayın''

Kalori alımına dikkat çeken Doğan Can Polat, ''Evde oturduğunuz dönemlerde daha az hareket ediyoruz ve vücudumuzun yaşamsal faaliyetleri için gerekli enerji miktarı azalıyor. Bu azalan kalori sistemine güncel yaşantımızda olan diyet listelerini uyguladığımızda vücudu durağan sisteme alıştırıyor ve metabolizmamızı yavaşlatıyoruz. Kilo almaktan korkulduğu için düşük kalorili beslenmek savunma sisteminin gücünü azaltıyor, bağışıklığı düşürüyor ve hastalanma riskimizi arttırıyor'' dedi.

''Su olmazsa olmaz''

Polat, pandemi döneminde en çok dikkat edilmesi gereken konunun günlük içilen su miktarı olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: ''Su, vücudumuza giren her besinin taşınmasını sağlayan en büyük maddedir. Besinlerin doğru yere zamanında en hızlı şekilde taşıyan kan dolaşımı yetersiz sıvı tüketiminde yavaşlar ve besin kullanımı azalır. Yararlı vitamin ve minerallerin etkileri de buna bağlı olarak düşecektir. Kalp atış hızından, beyin fonksiyonlarının işleyişine kadar her mekanizma suya bağlı olarak çalışır. Yeteri kadar su içildiğinde tüm sistem sağlıklı şekilde çalışacaktır. Günlük en az 3lt suyu mutlaka tüketin''.

''Yeşil saplı sebze ve bitkiler en yararlı doğal etken''

Doğan Can Polat yeşilliğin bu dönemde en yararlı doğal etken olduğunun altını çizerek, ''Yeşil saplı her bitki tedavi edici ve koruyucu özelliğe sahiptir. Bu dönemde fazla ödem tutanların kurtarıcısı da gene yeşil saplı sebze ve bitkiler olacaktır. Özellikle maydanoz, dereotu ve nane gibi yeşillikler hem vücuttan hızlıca ödem atar hem de sindirim sistemini düzenler. Metabolizmayı hızlandıran, cildi yenileyen, bağışıklık sistemini güçlendiren sebze ve bitkileri gün içerisinde mutlaka tüketmeye çalışın'' şeklinde konuştu.

''Basit egzersizler yapın''

Polat, hareketsizliğin önüne geçmenin oldukça basit olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde tamamladı: ''Hareketsiz kalmak birçok hastalık riskini de beraberinde getirir. Oturur pozisyondan kalkıp olduğunuz yerde çömelip kalkın, aynı anda kollarınızı yukarı aşağı indirin ve bunu sadece 5 dakika devam ettirin. Aynı şekilde günün farklı saatlerinde aynı hareketi beşer dakika tekrarlayın. Bu küçük egzersiz rutini bile size günlük yeterli miktarda hareket etme imkanı sağlayacaktır''.