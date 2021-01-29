Şampiyon Tekvandocudan Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret

İspanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde şampiyon olan Kartal Era Koleji 10. sınıf öğrencisi Sude Yaren Uzunçavdar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Era Koleji Müdürü Serdar Bildek ve Beden Eğitimi Öğretmeni Cezmi Parlak da hazır bulundu.

İspanya'da düzenlenen turnuvada Kartal'ı temsil eden Kartal Era Koleji 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Sude Yaren Uzunçavdar, turnuvada yıldızlar kategorisinde son 6 maçında, 6 galibiyet alarak 1. olmayı başardı. Daha önce de Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 1. olan Sude Yaren Uzunçavdar'ı, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ağırlayan Başkan Gökhan Yüksel, başarılarından dolayı genç tekvandocuyu tebrik etti.

“Kartal'da spor alanındaki başarı hikayelerini çoğaltmak istiyoruz”

Genç sporcunun elde ettiği başarılardan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yüksel, "Kartal'da spor alanındaki başarı hikâyelerini çoğaltmak istiyoruz. Bu anlamda sporda tesisleşme adımları atıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmaları için Atalar'daki toprak sahayı eksiksiz bir spor tesisine dönüştürdük. Artık çim zemini ve spor grupları mevcut. Gençlerimize mutlaka orayı ziyaret etmelerini, orada spor yapmalarını öneriyorum. Bütçe olanaklarımız ölçüsünde okullarda tespit edilen eksiklikler konusunda destek olmak, aynı zamanda kısıtlı olanaklara sahip yetenekli öğrencilerimizi tespit ederek onlara yardımcı olmak adına ilçemizdeki beden eğitimi öğretmenleri ile bir araya gelerek toplantılar düzenliyoruz. Proje çalışmaları devam eden 3 yeni gençlik merkezini de tamamlayarak Kartalımızın ve genç kardeşlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Kartal'da çocuklarımıza ve gençlerimize yeni spor alanları ve yaşam merkezleri açma gayretimiz hep devam edecek" diye konuştu.