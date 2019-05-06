Şampiyon VakıfBank, basınla buluştu

Eczacıbaşı VitrA ile oynadığı final serisini 3-2 kazanarak Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve 11. kez ligi zirvede bitiren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, basınla buluştu. Başkan Mehmet Emin Özcan, “Kızlarımızla gurur duyuyorum. Onlar, Türk kadınının gücünü gösteriyor” dedi. Genel Menajer Pelin Yüce Falay da VakıfBank'ın her zaman finallerin takımı olacağını ifade etti.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Finali'nde Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşan ve seriyi 3-2 kazanarak ligde 11. kez şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda açılış konuşmasını yapan VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Özcan, bu şampiyonlukların Türk kadınının gücü olduğuna dikkat çekti. 11. kez şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Özcan, “Türkiye'nin spor alanındaki en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden birisi VakıfBank Spor Kulübü'dür. VakıfBank olarak biz bu işe yüreğimizi koyduk. Kulübümüzün başarısıyla ve kızlarımızla gurur duyuyoruz ama asıl önemlisi Türk kadınıyla gurur duyuyoruz. Türkiye'de 6 spor okulumuz var ve geçtiğimiz ay da Bosna Hersek'in Başkenti Saraybosna'da spor okulu açtık ve Türkiye'nin yurt dışında spor okulu açan ilk kulübü olduk. 33 yılda alınan 11 şampiyonluk çok önemli bir başarıdır. Bir sezona hem dünya şampiyonluğunu hem Avrupa 3.'lüğünü hem de lig şampiyonluğunu sığdıran oyuncularımıza ve teknik ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Biz çok büyük bir aileyiz. Bugün Giovanni aramızda olamadı. Milli Takım'da da büyük bir sorumluluğu var. Kendisi, takımını ailesi olarak gören özel bir insan, özel bir lider. Giovanni ve ekibini tebrik ediyorum, kendileriyle çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'nin ardından Çin'de büyük bir izleyici kitlemiz var. Bu da sevgili Zhu sayesinde. Oradaki taraftarlarımıza da sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugün aramızda olan ve bütün maçlarda bizi yalnız bırakmayan değerli Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Chu Wei'ye de teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Üstünsalih: “Yarı final başarısızlık gibi görünmeye başladı”

Başkan Mehmet Emin Özcan'ın ardın konuşan Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Abdi Serdar Üstünsalih de 11. şampiyonluk nedeniyle takımı kutladı. Çok mutlu olduklarını söyleyen Üstünsalih, “CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda ettik. Bugüne kadar insanları o kadar başarıya alıştırdık ki, artık Şampiyonlar Ligi Yarı Finali, insanların gözünde başarısızlık gibi görünmeye başladı. Kızlarımızı kutluyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Finalde çok zorlandık. Dünya markası olmuş bir kulübüz. Çok güçlü bir aileyiz ve zorlukların üstesinden de rahatlıkla geliyoruz. Bunun örneğini de dün sahada gördük” ifadelerini kullandı.

Pelin Yüce Falay: “Takım olmanın yanı sıra gerçek anlamda bir aileyiz”

Takım menajeri Pelin Yüce Falay, yaptığı konuşmada sezonu kupayla kapatmanın dünyanın en güzel duygularından birisi olduğunu belirterek, “Sene başında 2 kez üst üste Avrupa Şampiyonluğu kazandığımız için genç arkadaşlara fırsat tanımak istedik. Pırıl pırıl gençlerimiz var ve bu seneki yapılanmamız genç arkadaşlara ağırlık vererek oldu. Bu kulüpte hedefler çok büyük. Şimdi dönüp baktığımda Dünya Şampiyonluğu, Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa'da 3.'lük kazanmış bir takım görüyorum. Biz hep finallerin takımı olacağımıza söz veriyoruz. Buradaki herkes birbiri için mücadele ediyor. Diğer takımlardan en büyük farkımız ise gerçek anlamda aile olmak. Umarım önümüzdeki senelerde de karşınızda aynı bu şekilde yeni kupalar kazanmış şekilde oturmaya devam ederiz” dedi. Takım Kaptanı Melis Gürkaynak da kritik süreçlerden geçilen bir sezon olduğunu ifade ederek, “Zorlu maçlar oynadık. Bir kez daha gördüm ki, sezonun ilk maçından dün akşam oynadığımız final topuna kadar VakıfBank formasına yakışır şekilde mücadele ettik ve bunun gururunu yaşıyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi oyuncularına sahibiz ancak bizi farklı kılan aile olmamız. Ayrıca biz sahaya teknik ve taktikten başka şeyleri de koyabiliyoruz. Dilerim seneye de sezonu güzel şekilde açarız ve kupalarla bu şekilde otururuz. Bizim için çaba ve emek sarf eden çok kişi var. Herkese teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Giovanni Giudetti: “Bu kızlarla çalıştığım için çok mutluyum”

Milli Takım nedeniyle yalnızca 3 gün tatil yapacak olan Antrenör Giovanni Giudetti, final maçının ardından İtalya'ya gittiği için toplantıda yer almadı. Takımın önemli isimlerinden Kelsey Robinson da, final karşılaşmasının ardından ABD'ye gitti ve o da medya gününe katılamadı. 2 isim de çekilen videolarla mesaj gönderdi. Toplantıda olmadığı için özür dileyerek sözlerine başlayan Guidetti, “Milli Takım için 3 günlük sürem var. Ailemin yanına gitmem gerekiyordu. Sezonun en kritik noktası, gerçek bir takım olmamızdı. Bu kızlarla çalışma fırsatım olduğu için çok mutluyum. Kaptan Melis'i de kaptanlığının ilk sezonunda alınan şampiyonluk nedeniyle kutluyorum” dedi. ABD'de bulunan Kelsey Robinson ise, “Bugün orada olamadığım için özür dilerim. Bütün kızlarla gurur duyuyorum. Bu takım çok özel. Voleybol oynama şeklimizle değil birbirimize olan bağlılığımızdan dolayı bunu söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum ve her şey için müteşekkirim” dedi. Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle birlikte basın toplantıları tamamlandı.