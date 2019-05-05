Şampiyon VakıfBank

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi final serisi beşinci maçında Eczacıbaşı VitrA'yı deplasmanda 17-25, 18-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda da 11. kez şampiyon oldu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi final serisi beşinci maçında Eczacıbaşı VitrA'yı TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda 17-25, 18-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 11. kez şampiyon oldu. Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-9 önde girdiği ilk seti 25-17 almayı başardı ve karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Hücumdaki performansının ikinci sette de devam ettiren VakıfBank, teknik molasına 12-9 önde girdiği seti 25-18 aldı: 2-0.

Üçüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak, üst üste ikinci, toplamda da 11. kez şampiyon oldu. Final serisini 3-2 kazanan sarı-siyahlılar, son yedi yılda beşinci lig şampiyonluğuna ulaştı.

Final serisinin En'leri

En iyi oyuncu (MVP): Zhu Ting (VakıfBank)

En iyi orta oyuncu: Kübra Akman (VakıfBank)

En iyi pasör: Cansu Özbay (VakıfBank)

En iyi libero: Gizem Örge (VakıfBank)

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Mehmet Gül

Eczacıbaşı VitrA: Larson 13, Büşra 2, Boskovic 16, Kim 8, Beyza, Gamze, Simge (L), Ezgi, Güldeniz, Gibbemeyer 1, Merve 2, Gözde

VakıfBank: Cansu, Kelsey 7, Zehra 8, Lonneke 11, Zhu 14, Kübra 10, Gizem (L), Chiara 1

Setler: 17-25, 18-25, 21-25

Süre: 80 dakika (24, 26, 30)