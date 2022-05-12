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Şampiyon VakıfBank kupasını aldı

Sultanlar Ligi’nde sezonu şampiyon tamamlayan VakıfBank kupasını aldı.

Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan VakıfBank kupasını aldı.


Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleden sarı-siyahlılar 3-0 galip ayrıldı. VakıfBank böylece seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon tamamladı.


Mücadelenin ardından kupa ve madalya töreni yapıldı. Şampiyon VakıfBank'a kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti. Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'ye de plaketi verildi.

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