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Şampiyonlar Ligi: Dinamo Moskova: 3 - Türk Hava Yolları: 2

Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında deplasmanda Dinamo Moskova’ya 3-2 mağlup oldu.

Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında deplasmanda Dinamo Moskova'ya 3-2 mağlup oldu.


Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında 2 Şubat Çarşamba günü deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımını konuk edecek.



Salon: Dynamo Volleyball Arena


Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)


Dinamo Moskova:Krotkova, Fetisova, Goncharova, Pipunyrova, Enina, Romanova, Bibina (L) (Khaletskaia, Anufrienko, Polyakova, Simonenko)


Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Dixon, Carlini, Berin (L) (Polen, Ada, İrem, Janset)


Setler: 16-25, 26-24, 25-19, 18-25, 15-13


Süre: 127 dakika (22,31,25,26,23)

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