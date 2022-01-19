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Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - VC Maritza Plovdiv: 0

Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında sahasında Bulgaristan’ın VC Maritza Plovdiv takımını 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında sahasında Bulgaristan'ın VC Maritza Plovdiv takımını 3-0 mağlup etti. 4'te 4 yaparak namağlup liderliğini koruyan sarı-lacivertli ekipte karşılaşmayı 13 sayı ile tamamlayan Rus smaçör Arina Fedorovtseva karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.


Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki beşinci maçında 3 Şubat perşembe günü deplasmanda Rusya'nın Dinamo-Ak Bars Kazan takımına konuk olacak.



Salon: Burhan Felek Vestel


Hakemler: Lszl Adler (Macaristan), Koen Luts (Belçika)


Fenerbahçe: Buse, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha, Eda, Gizem (L) (Vargas, Naz, Beliz, Ana Cristina, İpar)


VC Maritza Plovdiv: Kolarova, Guncheva, Milanova, Usheva, Hristoskova, Dimitrova, Monova (L), Pashkuleva (L) (Dudova, Slavchheva)


Setler: 25-22, 25-11, 25-14


Süre: 67 dakika (23,22,22)

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