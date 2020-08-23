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Şampiyonlar Ligi Finali: Paris SG: 0 - Bayern Münih: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain ve Bayern Münih, Portekiz’in Lizbon kentinde karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ve Bayern Münih, Portekiz'in Lizbon kentinde karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Di Maria'nın pasında sol kanatta topla buluşan Mbappe, ceza sahasına girer girmez şutunu çıkardı ancak Kimmich ayak koyarak tehlikeyi engelledi.


18. dakikada sol kanatta topla buluşan Mbappe, savunmanın arkasına sarkan Neymar'ı gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Neuer topu kornere göndermeyi başardı.


22. dakikada Davies'in soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lewandowski dönerek vuruşunu yaptı, kaleci Navas'ı geçen top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.


23. dakikada Neymar'ın pasında topla buluşan Di Maria, Herrera ile verkaç yapıp ceza sahası içinde topla buluştu. Arjantinli futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.


31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gnabry ceza sahasına ortaladı. Zor pozisyondaki Lewandowsk'nin kafa vuruşunda kaleci Navas gole izin vermedi.


44. dakikada Bayern savunmasının hatasında topu kapan Mbappe, Di Maria'yla verkaç yaptı ve şutunu çekti. Kaleci Neuer topu hakim oldu.



Stat: Estadio da Luz


Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini


Paris SG: Navas, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Mbappe, Neymar


Yedekler: Rico, Bulka, Kurzawa, Diallo, Bakker, Dagba, Verratti, Sarabia, Draxler, Gueye, Moting, Icardi


Teknik Direktör: Thomas Tuchel


Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng (Süle dk. 25), Alaba, Davies, Alcantara, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski


Yedekler: Ulreich, Hofmann, Odriozola, Pavard, Martinez, Hernandez, Coutinho, Cuisance, Perisic, Tolisso, Zirkzee


Teknik Direktör: Hansi Flick


Sarı kart: Davies (Bayern Münih)

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