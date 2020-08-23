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Şampiyonlar Ligi Finali: Paris SG: 0 - Bayern Münih: 1 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain ve Bayern Münih, Portekiz’in Lizbon kentinde karşı karşıya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ve Bayern Münih, Portekiz'in Lizbon kentinde karşı karşıya geldi. Bayern, 59. dakikada Coman'ın kafa golüyle maçı 1-0 kazanarak, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 6. kez kazanmayı başardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada Paris Saint Germain savunmasından seken top Kimmich'te kaldı. Bu futbolcu arka direğe ortaladı. Müsait pozisyondaki Coman kafayla topu filelere gönderdi. 0-1


67. dakikada Di Maria'nın sağdan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Mbappe topun üzerinden atladı ancak kaleci Neuer bu pozisyonda kontrpiyede kalmadı.


70. dakikada Di Maria, ceza sahasına giren Marquinhos'u gördü. Bu futbolcunun müsait pozisyondaki şutunda kaleci Neuer topu kornere gönderdi.



Stat: Estadio da Luz


Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini


Paris SG: Navas, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat (Kurzawa dk. 80), Herrera (Draxler dk. 72), Marquinhos, Paredes (Veratti dk. 65), Di Maria (Moting dk. 80), Mbappe, Neymar


Yedekler: Rico, Bulka, Diallo, Bakker, Dagba, Sarabia, Gueye, Icardi


Teknik Direktör: Thomas Tuchel


Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng (Süle dk. 25), Alaba, Davies, Alcantara (Tolisso dk. 86 ?), Goretzka, Gnabry (Coutinho dk. 68), Müller, Coman (Perisic dk. 68), Lewandowski


Yedekler: Ulreich, Hofmann, Odriozola, Pavard, Martinez, Hernandez, Cuisance, Zirkzee


Teknik Direktör: Hansi Flick


Gol: Coman (dk. 59) (Bayern Münih)


Sarı kartlar: Davies, Gnabry, Süle, Müller (Bayern Münih), Paredes, Neymar, Silva, Kurzawa (Paris SG)

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