Şampiyonlar Ligi Finali: Paris SG: 0 - Bayern Münih: 1 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ve Bayern Münih, Portekiz'in Lizbon kentinde karşı karşıya geldi. Bayern, 59. dakikada Coman'ın kafa golüyle maçı 1-0 kazanarak, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 6. kez kazanmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Paris Saint Germain savunmasından seken top Kimmich'te kaldı. Bu futbolcu arka direğe ortaladı. Müsait pozisyondaki Coman kafayla topu filelere gönderdi. 0-1

67. dakikada Di Maria'nın sağdan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Mbappe topun üzerinden atladı ancak kaleci Neuer bu pozisyonda kontrpiyede kalmadı.

70. dakikada Di Maria, ceza sahasına giren Marquinhos'u gördü. Bu futbolcunun müsait pozisyondaki şutunda kaleci Neuer topu kornere gönderdi.

Stat: Estadio da Luz

Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini

Paris SG: Navas, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat (Kurzawa dk. 80), Herrera (Draxler dk. 72), Marquinhos, Paredes (Veratti dk. 65), Di Maria (Moting dk. 80), Mbappe, Neymar

Yedekler: Rico, Bulka, Diallo, Bakker, Dagba, Sarabia, Gueye, Icardi

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng (Süle dk. 25), Alaba, Davies, Alcantara (Tolisso dk. 86 ?), Goretzka, Gnabry (Coutinho dk. 68), Müller, Coman (Perisic dk. 68), Lewandowski

Yedekler: Ulreich, Hofmann, Odriozola, Pavard, Martinez, Hernandez, Cuisance, Zirkzee

Teknik Direktör: Hansi Flick

Gol: Coman (dk. 59) (Bayern Münih)

Sarı kartlar: Davies, Gnabry, Süle, Müller (Bayern Münih), Paredes, Neymar, Silva, Kurzawa (Paris SG)