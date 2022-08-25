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Şampiyonlar Ligi grupları İstanbul'da belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi’nde çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. 8 grubun belli olduğu kura çekimleri Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından gerçekleşti.


UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grupları Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. A Milli Takım'ın eski yıldızlarından ve TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Barcelona, Manchester City ekiplerde forma giyen eski yıldız futbolcu Yaya Toure'nin çektiği kuralar sonunda 8 grup belli oldu. Kura çekimi öncesinde UEFA Başkanı Alexander Ceferin tarafından verilen ‘Başkanlık Ödülü', İtalyan Teknik Direktör Arrigo Sacchi'nin oldu. Sacchi kariyerinde Milan, İtalya Milli Takımı, Parma ve Atletico Madrid'in teknik direktörlüğünü yapmıştı. Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından çekile kuralar sonunda Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 grup belli oldu. Gruplar şu şekilde:



A GRUBU


Ajax


Liverpool


Napoli


G.Rangers



B GRUBU


Porto


Atletico Madrid


Bayer Leverkusen


Club Brugge



C GRUBU


Bayern Münih


Barcelona


İnter


V.Plzen



D GRUBU


Eintracht Frankfurt


Tottenham


Sporting Lizbon


Marsilya



E GRUBU


Milan


Chelsea


Salzburg


Dinamo Zagreb



F GRUBU


Real Madrid


RB Leipzig


Shakhtar Donetsk


Celtic



G GRUBU


Manchester City


Sevilla


Borussia Dortmund


Kopenhag



H GRUBU


Paris Saint-Germain


Juventus


Benfica


Maccabi Haifa

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