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Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 4 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Manchester United ile karşılaştı.

Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


49. dakikada tehlikeli gelişen Manchester United atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cavani'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.


62. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Harry Maguire'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.


75. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktadan Başakşehir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Deniz Türüç, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1


79. dakikada ceza yayı üzerinden Visca'nın vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


87. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Visca'nın şutunda kaleci De Gea topu kontrol etti.


90+2. dakikada ev sahibi ekibin gelişen hızlı atağında Greenwood'un pasıyla altıpasta bomboş durumdaki James topu filelere gönderdi. 4-1



Stat: Old Trafford


Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe


Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka (Brandon Williams dk. 60), Maguire, Lindelöf (Axel Tuanzebe dk. 46), Telles, Fred, Van de Beek, Rashford (Daniel James dk. 59), Bruno Fernandes (Mason Greenwood dk. 58), Martial (Nemanja Matic dk. 81 ?), Cavani


Yedekler: Lee Grant, Dean Henderson, Teden Mengi, Juan Mata, Timothy Fosu-Mensah, Facundo Pellistri Rebollo, Odion Ighalo


Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Martin Skrtel (Ponck dk. 86 ?), Alexandru Epureanu,Bolingoli- Mbombo (Hasan Ali Kaldırım dk. 74), Berkay Özcan (Giuliano dk. 74), İrfan Can (Mahmut Tekdemir dk. 46), Nacer Chadli (Gulbrandsen dk. 61), Deniz Türüç, Edin Visca, Demba Ba


Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Emre Kaplan, Enes Karakuş


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Bruno Fernandes (dk. 7 ve 19), Rashford (dk. 35 pen.), Daniel James (dk. 90+2) (Manchester United), Deniz Türüç (dk. 75) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Tuanzebe, Maguire (Manchester United), Mahmut Tekdemir, Martin Skrtel, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

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