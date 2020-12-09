Şampiyonlar Ligi: Paris Saint Germain: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain ile karşılaşıyor.
Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Crivelli'nin orta sahadan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Gulbrandsen'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top kaleci Navas'tan döndü.
17. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan yaptığı ortada savunmada Bakker kafayla topu kalecisine aktarmak isterken Gulbrandsen araya girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşu üstten auta çıktı.
18. dakikada Paris Saint Germain yarı sahasından atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Mbappe'nin ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut dışarıya gitti.
21. dakikada Veratti'nin pasıyla meşin yuvarlağı önünde bulan Neymar'ın, Ponck'u çalımlayarak ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı plase vuruş ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada Mbappe'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Neymar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-0
39. dakikada ceza sahası içinde Florenzi ile verkaça giren Neymar, şutunu çekmek üzereyken kaleci Mert Günok'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Makkelie, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı noktasını gösterdi.
42. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Mbappe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Parc des Princes
Hakemler: Danny Makkelie, Mario Diks, Marcin Boniek
Paris Saint Germain: Keylor Navas, Alessandro Florenzi, Marquinhos, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe, Mitchel Bakker, Marco Verratti, Leandro Paredes, Rafinha, Kylian Mbappe, Neymar
Yedekler: Sergio Rico, Alexandre Letellier, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Colin Dagba, Timothee Pembele, Angel Di Maria, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Bandiougou Fadiga, Moise Kean
Teknik Direktör: Thomas Tuchel
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Carlos Ponck, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Fredrik Gulbrandsen, Deniz Türüç, Enzo Crivelli
Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Bolingoli-Mbombo, Emre Kaplan, Nacer Chadli, Giuliano, Demba Ba, Enes Karakuş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Neymar (dk. 21 ve 38), Mbappe (dk. 42 pen.) (Paris Saint Germain)
Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Rafael, Mert Günok, Okan Buruk (M. Başakşehir)