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Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 1 puan

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.


UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Real Madrid'e mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, grubun 3. müsabakasından eli boş ayrıldı. Aslan, geride kalan 3 maçta Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken, Paris Saint Germain ve Real Madrid'e de evinde 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.


Galatasaray, söz konusu 3 maçta da hücumda etkinlik gösteremedi ve gol atamadı. Sarı-kırmızılılar, grubun 4. maçında 6 Kasım'da İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

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