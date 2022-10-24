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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Barcelona'nın evinde Bayern Münih ile karşılaşacağı mücadele ise haftanın dikkat çeken karşılaşması olarak öne çıkıyor.


Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları yarın ve çarşamba günü yapılacak 8'er karşılaşma ile sürecek. Yarın oynanacak müsabakalar içerisinde G Grubu'nda Alman temsilcisi Borussia Dortmund evinde İngiliz devi Manchester City'yi ağırlayacak. Çarşamba gününün seyir zevkinin yüksek olması beklenen karşılaşmasında ise C Grubu'nda Bavyera ekibi Bayern Münih, Katalan temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ise G Grubu'nda yarın RB Leipzig'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftanın programı şöyle:



25 Ekim Salı:


19.45 RB Salzburg-Chelsea


19.45 Sevilla-Kopenhag


22.00 Paris SG-Maccabi Hayfa


22.00 Borussia Dortmund- Manchester City


22.00 Dinamo Zagreb-Milan


22.00 Benfica-Juventus


22.00 Celtic-Shakhtar Donetsk


22.00 RB Leipzig-Real Madrid



26 Ekim Çarşamba


19.45 Inter-Viktoria Plzen


19.45 Club Brugge-Porto


22.00 Eintracht Frankfurt-Marsilya


22.00 Barcelona-Bayern Münih


22.00 Ajax-Liverpool


22.00 Atletico Madrid-Leverkusen


22.00 Tottenham-Sporting Lizbon


22.00 Napoli-Rangers

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