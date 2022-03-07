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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçlarının heyecanı, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ikinci maçları yarın ve 9 Mart Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak. 15-16 Mart'ta oynanacak diğer mücadelelerle birlikte çeyrek finale yükselecek 8 takım belli olacak.



Tamamı 23.00'te başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:


Yarın


Bayern Münih - Salzburg (1-1)


Liverpool - Inter (2-0)



9 Mart Çarşamba


Manchester City - Sporting Lizbon (5-0)


Real Madrid - Paris Saint-Germain (0-1)



15 Mart Salı


Ajax - Benfica (2-2)


Manchester United - Atletico Madrid (1-1)



16 Mart Çarşamba


Lille - Chelsea (0-2)


Juventus - Villarreal (1-1)

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