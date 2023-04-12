Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları bugün oynanan iki karşılaşma ile başladı. Manchester City, Bayern Münih'i farklı mağlup ederken, Inter de Benfica'yı deplasmanda yenmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final haftasında ilk gün Benfica - Inter, Manchester City - Bayern Münih karşılaşmaları oynandı. Bu sezon grubunu 14 puanla namağlup tamamladıktan sonra son 16 turunda Belçika'nın Club Brugge takımını iki maçta da yenerek saf dışı bırakan Benfica, son 16 turunda Porto'yu eleyen Inter ile sahasında karşılaştı. İtalyan ekibi ikinci yarıda Nicolo Barella ve Romelu Lukaku'nun attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Inter, 19 Nisan'da oynanacak rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı.

Bayern'e soğuk duş

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon namağlup takımlardan olan ve sezona güçlü kadrosuyla iddialı başlayan Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Alman devi Bayern Münih'i konuk etti. Turnuvada bu sezon oynadığı 8 karşılaşmayı da kazanan Bayern, son 16 turunda yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain'i eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Bu turun ilk maçında etkili olamayan Bayern, ilk yarıyı Rodri'nin golüyle 1-0 geride kapatırken, ikinci yarıda da Bernardo Silva ve Erling Haaland'ın gollerine engel olamadı. İngiliz ekibi sahadan 3-0 galip ayrılırken, tur için avantaj yakaladı. Alman temsilcisi de bu sezon ilk yenilgisini yaşadı.

Mavilerin Norveçli golcüsü Erling Haaland, bir sezonda tüm kulvarlarda en çok gol atan Premier Lig oyuncusu oldu. (45 gol)

22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 11 gol kaydetti.