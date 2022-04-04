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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek finalinde yarın ve 6 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. 12-13 Nisan'da oynanacak rövanş maçları sonrası yarı finale yükselecek 4 takım belli olacak.



Dev maçlara sahne olacak


Son 16 turunda Portekiz temsilcisi Sporting'i rahat geçen Manchester City, bir önceki turda Manchester United'ı eleyen Atletico Madrid ile karşılaşacak. Tarihi geri dönüşle Paris Saint-Germain'i saf dışı bırakan Real Madrid ise bu turnuvanın son şampiyonu Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Alman devi Bayern ise, Juventus'u eleyen Villarreal ile oynayacak.


Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın


Manchester City - Atletico Madrid


Benfica - Liverpool



6 Nisan Çarşamba


Chelsea - Real Madrid


Villarreal - Bayern Münih

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