Şampiyonlar Ligi'nde depremzedeler unutulmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Borussia Dortmund-Chelsea ve Club Brugge-Benfica maçları öncesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için takımlar saygı duruşunda bulunulurken, Almanya'daki mücadelede "Yanınızdayız" pankartı açıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Borussia Dortmund - Chelsea ve Club Brugge - Benfica karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi takımlar Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. B. Dortmund-Chelsea maçında ayrıca takımlar "Yanınızdayız" pankartıyla sahaya çıktı.