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Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Paris Saint-Germain

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Leipzig’i 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain, finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Leipzig'i 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain, finale çıktı.


UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Leipzig ile Paris Saint-Germain, Lizbon'da bulunan Estadio da Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hollandalı hakem üçlüsü Björn Kuipers, Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yönetti.


Mücadeleye etkili başlayan taraf Paris Saint-Germain, üstünlüğünü maç boyunca da sürdürdü. Top kontrolü noktasında başarılı bir performans ortaya koyan Fransa ekibi, 13. dakikada Marquinhos ve 42. dakikada Angel Di Maria ile golleri bularak skoru 2-0 yaptı. İlk yarıda farkı 2'ye çıkaran PSG devreye de rahat girdi.


Maçı önde götürmenin verdiği rahatlıkla 2. yarıya da hızlı başlayan PSG hemen 56. dakikada Juan Bernat'ın golü ile durumu 3-0'a getirdi. 3 sayılık farkın getirdiği rahatlıkla oyunu götüren Paris Saint-Germain, yaptığı güçlü savunma ile rakibi Leipzig'e geçit vermedi.


Mücadeleden 3-0'lık skorla ayrılan Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist oldu.

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