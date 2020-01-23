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Şampiyonlar Ligi'nde zirvenin sahibi Türk Telekom

Türk Telekom, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Belçika ekibi Filou Oostende’yi 18 sayı farkla 85-67 yenerek A Grubu’nda liderliğini sürdürdü.

Türk Telekom, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Belçika ekibi Filou Oostende'yi 18 sayı farkla 85-67 yenerek A Grubu'nda liderliğini sürdürdü.


Türk Telekom, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında Belçika temsilcisi Filou Oostende'ye konuk oldu. Mavi-beyazlılar maça, Muhammed Baygül, T.J. Campbell, Kylie Wiltjer, Moustapha Fall ve Nick Johnson beşiyle çıktı.


Türk Telekom, maçın başında Kylie Wiltjer ve Nick Johnson'un elinden bulduğu sayılarla 5-2'lik üstünlüğü yakaladı. 5 dakikalık süreyi 12-9 önde geçiren Türk Telekom boyalı bölgede başarılı işlere imza attı. Son dakikalarda geriye düşen temsilcimiz, Moustapha Fall'ın pota altında etkili oyunuyla ilk çeyreği 21-19 önde kapattı.


İkinci çeyrekte savunmada daha agresif bir görüntü çizen Telekom, Egemen Güven ve Muhammet Baygül ile sayı üretti. Yüksek üçlük isabetiyle oynayan Türk Telekom 6-0'lık seri ile 16. dakikaya 36-28 önde girdi. Hücumda bulduğu ritmi, savunmada da sürdüren Ankara ekibi, konuk ekibin ataklardan boş dönmesini sağladı ve farkı iyiden iyiye açtı. Mavi-beyazlılar soyunma odasına tam 20 sayı farkla 53-33 üstün girdi.



Kylie Wiltjer'den 23 sayılık katkı


Oostende'nin farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Türk Telekom, 25. dakikada farkı 28 sayıya kadar çıkarmayı başardı (40-68). Periyodun sonuna kadar farkı büyük oranda koruyan mavi-beyazlı ekip, son çeyreğe 73-49 önde girdi.


Final çeyreğinde rahat bir oyun sergileyen Ankara temsilcisi, maçın başından sonuna kadar oyunu domine ederek karşılaşmadan 85-67 galip ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Baxi Manresa galibiyetinin ardından gruptan çıkmayı garantileyen Türk Telekom, bu sonuçla A Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Kylie Wiltjer oldu.


Türk Telekom son iki maçında Polonya Temsilcisi Polski Cukier Torun ve Fransa Temsilcisi Strazbourg ile karşılaşacak.



Salon: Versluys


Türk Telekom: Johnson 12, Muhammed Baygül 11, Fall 10, Wiltjer 23, Campbell 11, Polat Kaya 3, Metin Türen 3, Egemen Güven 10, Enes Taşkıran 2,


Filou Oostende: Keye van der Vuurst de Vries 4, Loic Schwartz 5, Olivier Troisfontaines 6, Jean-Marc Mwema 6, Braian Angola 7, Servaas Buysschaert 2, Dusan Djordjevic 5, Shevon Thompson 4, MiKyle McIntosh 8, Amar Sylla 20


1. Periyot: 19-21 (Türk Telekom lehine)


Devre: 33-43 (Türk Telekom lehine)


3. Periyot: 49-73 (Türk Telekom lehine)

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