Şampiyonluk kutlamalarında pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı

İstanbul'da şampiyonluk kutlamasını bahane ederek pompalı tüfekle rastgele ateş açan maganda, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Dün akşam 2-2 biten Trabzonspor-Antalyaspor müsabakasının ardından bordo mavili takımın şampiyonluğunu ilan etmesiyle başlayan kutlamalarda bazı taraftarların silah kullandığı tespit edilmişti. Şampiyonluk kutlamaları sırasında İstanbul Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde peş peşe silah sesleri yükseldi. Kutlamaları bahane ederek silahına sarılan maganda, polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Park Polisi ekipleri, yapılan çok yönlü incelemelerde havaya ateş açan şahsın M.O. (23) olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen emniyet ekipleri, pompalı tüfekle ateş eden M.O.'nun olayı gerçekleştirmeden önce bir oto yıkamacıya girdiğini saptadı. Açık kimliği polis tarafından belirlenen zanlı, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda olayda kullanıldığı ileri sürülen pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Karakola götürülen şüpheli hakkında “genel güvenliği tehlikeye sokmak” ve “meskun mahalde ateş etmek" suçlarından adli işlem yapıldığı belirtildi.