İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şampuan ve saç kreminde içeriğe dikkat

Mevsim değişikliklerinden etkilenen saçlar özellikle sonbaharın gelmesiyle birlikte canlılığını kaybediyor.

Yaz boyunca güneşten kuruyan saçlarınız dökülüyor, şekil almıyor ve matlaşma gibi sorunlar yaşıyorsanız bakım ve beslenme rutinlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen QNET Ürün Eğitmeni Sanaa Jahoui canlı, parlak ve güçlü saçların bakımı için sonbahar saç bakım önerilerini paylaştı.


İçeriğinde SLS ve SLES formüller bulunan şampuanların saçın nemini alarak kuru ve mat görünmesine sebep olduğunu ifade eden Sanaa Jahoui, cildin yağ ve nem dengesini bozup cildin matlaşması ve pullanmasına yol açan içeriklere dikkat etmek gerektiğini hatırlattı. Jahoui, silikon içeren şampuan ve saç kremlerine dikkat çekerek, “Silikon saç teli etrafını sardığından dolayı, nefes almasını ve bakım ürünlerinden faydalanmasını engeller ve zamanla saçın matlaşması ve tellerinin kırılmasına sebep olabilir” dedi.


Bakım ürünlerinizin doğal içerikleriyle zengin olması gerektiğine dikkat çeken Jahoui, saçın yapısına en uygun olan yağların Hindistan cevizi yağı, E vitamin yağı, Argan yağı olduğunu ve nemlendirici etkisi yüksek Aloe Vera suyu ile de bakım yapılması gerektiğini hatırlattı.


Yediklerimiz kadar güzeliz


Saçlarımız için gün boyunca bol bol su içmenin önemini vurgulayan Jahoui, “Taze meyvelerden bedeninize gerekli olan su, vitamin ve mineralleri alırken, balık ve yumurtadan gerekli omega 3 ve proteini alırız. Sağlıklı beslenerek de cildi ve saçınızı esneklik ve nem kaybından korumak mümkün” dedi.


Mutluluk güzelleştirir


Jahoui aynı zamanda, “Tatilde çektiğiniz fotoğraflara arada sırada bakın, mutlu anılar sizi güzelleştirecektir. Sonbaharda soğuyan havalar evinizde yapabileceğiniz aktiviteler ve yeni hobiler edinmek, her gün 15 dakika yoga ve esneme hareketleri yapmak ruhunuza ve güzelliğinize yansıyacaktır” önerilerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.