Samsun'da büyük çekişme

THY Challenge, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde devam ediyor. Turnuvanın üçüncü raundunda, Polonyalı Adrian Meronk toplamda 195 (-21) vuruşla liderliğe yükseldi.

THY Challenge, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda devam ediyor. Organizasyonun üçüncü gününde elemeyi geçen Almanya, Kore, İngiltere Hollanda, Fransa, Güney Afrika, Danimarka, İspanya, İrlanda, Finlandiya, İskoçya, Polonya, İtalya, İsviçre, Portekiz, Avusturya, Kolombiya ve Galler'den 60 sporcu sahaya çıktı.

Turnuvanın üçüncü raundunun sonunda, Polonyalı Adrian Meronk toplamda 195 (-21) vuruşla liderliğe yükseldi. İkinci günün lideri Danimarkalı Mark Flindt Haastrup toplamda 196 (-20) vuruşla onu izlerken, İngiliz oyunculardan Ben Stow ve Matthew Jordan toplamda 197'şer (-19) vuruşla üçüncü sırayı paylaştı.

Üçüncü günü -10 ile tamamlayarak günün en iyi skorunu yapan Avrupa Turu'nun ünlü oyuncularından Fransız Gregory Havret, otuz sıra birden yükseldi ve toplamda 200 (-16) vuruşla dokuzunculuğa çıktı.

Turnuva yarın oynanacak final raundunun ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek. Challenge Tour'da yılın ikinci turnuvası olarak oynanan turnuvada, toplam 200 bin Euro para ödülü dağıtılacak.