Samsun'daki Atatürk Heykeli'ne saldırı Büyükçekmece'de kınandı

Samsun'da Atatürk Heykeli'ne yapılan saldırı, Büyükçekmece'de vatandaşlar tarafından kınandı. Protesto gösterisine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de katıldı.

Samsun'da Atatürk Heykeli'ne yapılan saldırıya bir tepki de Büyükçekmece halkından geldi. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Heykeli önünde bugün saat 14.30'da toplanan Büyükçekmece'deki Samsun sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de eyleme destek verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda vatandaşlar kol kola girerek tek yürek olduğunu gösterdi. Sivil toplum kuruluşları tarafından Atatürk Heykeli önüne çelenk de bırakıldı.

“Atatürk dünya lideri olduğunu 100 yıl boyunca ispatlamıştır”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, "Özellikle bağımsızlığını seven herkes bu konuda çok hassas. Benim haberim yoktu bir anda Büyükçekmece halkının toplandığını duydum. Onları adam yerine koymamızı bekliyorlar ama onlar maşadır. Onları yönlendirenlerle bizim işimiz. Zamanı geldiği zaman bunun gereği yapılacaktır. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti lideri değildir. Atatürk dünya lideridir. Atatürk dünya lideri olduğunu 100 yıl boyunca ispatlamıştır. Bugün Lozan ve Montrö Anlaşmalarına sarılmaya başladı. Düne kadar bu anlaşmaların yüzyıl oldu süresi bitti diyenler şimdi ona sarıldı. Dolayısı ile Atatürk'ü anlamak Atatürk'ün dünya görüşünü kavrayabilmek için Atatürk'ün 1919'dan bugüne bu ülkeyi nasıl korudu, bütün sarsıntılara rağmen bu ülkenin temelleri, kolonları nasıl hiç yerinden oynamadı. Sadece tuğlaları kırıldı, sadece onları da yerine koymak çok kolay olur. Hiç kimsenin haddi değildir. Mustafa Kemal Atatürk mazlum devletlerin ve özgürlük isteyen bütün insanların ve gençlerin doğal lideridir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.