Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na yabancılardan büyük ilgi

Dünya çapından binlerce yüzücünün Asya'dan Avrupa'ya kulaç attığı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 2019 yılı için belirlenen 1200 kişilik yabancı kotası, dünyanın 51 ülkesinden yapılan başvurularla 28 dakika içinde doldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) tüm dünyadan yüzücülere İstanbul'un eşsiz Boğaz'ında, Asya'dan Avrupa'ya yüzme imkanı verdiği Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 2019 yılı başvurularını 4 Ocak Cuma gününün ilk saatlerinde aldı. Yarışın web sitesinde başvuruların açılması için hazır bekleyen yaklaşık 4500 aday arasından en hızlı olmayı başaran şanslı 1200 yüzücü, adını 2019 yarışına katılacaklar arasına yazdırmayı başardı. 1200 kişinin 428'i kadın, 772'si erkek yüzücülerden oluştu.

Rusya 6 dakikada doldurdu

Bu yılki başvurulara en yoğun ilgi, önceki senelerde olduğu gibi Rusya'dan geldi. Rusya, ülke bazında olan 350 kişilik kontenjanını 6 dakika içinde tamamladı. Rusya'yı, 11 dakika içinde kotasını dolduran Ukrayna takip etti.

Yerli başvurularda son tarih 15 Mart

Yarışta bu yıl Türkiye'den 1200 yüzücü yer alacak ve yerli başvurular 15 Mart'a dek yapılabilecek. Türkiye'den yapılan başvurularda bir kota bulunmazken; yarışa başvuran adaylar arasından, İstanbul'da 4-5 Mayıs, Samsun'da 19 Mayıs, Adana'da 2 Haziran, Ankara'da 9 Haziran, İstanbul'da 15-16 Haziran ve İzmir'de 23 Haziran'da yapılacak seçme yarışlarında en başarılı sürelere imza atan 1200 yüzücü bu eşsiz deneyimi yaşama şansını bulacak.

21 Temmuz'da 31. kez düzenlenecek

Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına önemli katkılar sunan, bu önemli deneyimi yaşamak için dünyanın birçok ülkesinden katılımcının birbiri ile yarıştığı etkinlik, bu yıl 21 Temmuz'da 31. kez Asya'dan Avrupa'ya yüzmeye imkan verecek.

Dünyanın en iyi açık su yüzme yarışı

Dünya Açık Su Yüzme Birliği'nin (WOWSA) her yıl dünyanın farklı yerlerindeki açık su yüzme organizasyonlarını, üyelerinin oyları ile değerlendirdiği ve en iyilerini açıkladığı listede Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı “2016'nın En İyi Açık Su Organizasyonu” olarak gösterilmişti.