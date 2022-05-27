Samsunspor'un formasını taraftar seçecek

com ile bir ilke imza atıyor. Karadeniz ekibi, 2022-2023 futbol sezonunda Futbol A Takımı'nın giyeceği kırmızı formasını taraftarlarına seçtiriyor. Socios.com uygulamasını indirerek kulübün Resmi Fan Token'ı olan "SAM Fan Token" alan taraftarlar kendi oylarıyla Samsunspor'un kırmızı formasını seçecek.

27 Mayıs Cuma itibariyle başlayan oylamada 6 farklı forma dizaynı taraftarların beğenisine sunulacak. 3 Haziran Cuma günü sonlandırılacak oylamada en fazla beğeni alan tasarım, önümüzdeki sezon Samsunspor'un saha içinde giyeceği ve Samsunspor'un mağazalarında satılacak olan formalardan biri olacak.

Yüksel Yıldırım: "Dünyanın her yerinde taraftarlarımızı birlikte karar verme sürecimize davet ediyoruz"

İlk kez futbol formalarından birinin taraftarların oyları ile belirlenecek olmasının kulüp-taraftar ilişkisi anlamında önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Dünyanın heryerindeki Samsunspor taraftarlarını "SAM Fan Token" alarak kulübümüze desteğe ve birlikte karar verme sürecimize davet ediyoruz. Yeni sezonda yeni oylamalar ve yarışmalarla taraftarlarımıza bir taraftardan daha fazlası olma fırsatını vereceğiz" dedi.

Altuğ Öztürk: "En anlamlı oylamalardan biri olacak"

Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk ise, "Armasında Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı bir futbol takımının formasını Socios.com uygulamasını kullanan taraftarların seçecek olması bizim için de heyecan ve gurur verici bir durum. Premier Lig'den La Liga'ya, NBA'den Formula 1'e, İtalya Futbol Federasyonu'ndan UEFA'ya kadar 25 farklı ülkeden, 130'ya yakın global iş ortağı bulunan Socios.com ekosistemindeki partnerlerimizle bugüne kadar birçok oylama yaptık. Bu oylama içlerindeki en anlamlı oylamalardan biri olacak" diye konuştu.