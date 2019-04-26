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San Antonio, Denver karşısında seriyi 3-3'e getirdi

San Antonio Spurs, NBA Play-Off Batı Konferansı çeyrek final serisinde evinde oynadığı Denver Nuggets’ı 120-103 mağlup etti ve seriyi 3-3’e getirdi.

San Antonio Spurs, NBA Play-Off Batı Konferansı çeyrek final serisinde evinde oynadığı Denver Nuggets'ı 120-103 mağlup etti ve seriyi 3-3'e getirdi.


NBA'de Play-Off heyecanı 1 maçla devam etti. Batı Konferansı çeyrek final serisi 6. maçında San Antonio Spurs, AT&T Center'da karşı karşıya geldiği Denver Nuggets'ı 120-103 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi. San Antonio'da LaMarcus Aldridge 26 sayı, 10 ribaund, DeMar DeRozan 25 sayı, 7 asist ve Rudy Gay 19 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Denver'da ise Nikola Jokic'in 43 sayı, 12 ribaund'luk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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