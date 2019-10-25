'Sana Değer Öğretmenim' projesinin ikinci ayağı için imzalar atıldı

Mektebim Koleji ile Arel Üniverstesi, 'Sana Değer Öğretmenim' projesi kapsamında iş birliğine gitti. Proje kapsamında öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak işletme yüksek lisans programına başlandı.

Mektebim Koleji, Öğretmen Gelişim Merkezleri'nin ilk projesi 'Sana Değer Öğretmenim' ikinci basamağı olan öğretmenlerin mesleki eğitim ve sertifika programları için İstanbul Arel Üniversitesi ile iş birliğine gitti. Yüksek lisans programına başlayan öğretmenler, İşletme alanında eğitimlerini tamamlayacaklar. Konu ile ilgili ikinci tanıtım töreninde İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Törene Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, İstanbul Arel Üniversitesi'nin Kurucusu Kemal Gözükara, Rektör Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, Mütevelli Heyet Başkanı Özgür Gözükara, çok sayıda akademisyen ve öğretmenler katıldı.

''Amaç kendini geliştirmek isteyen öğretmenlerimize imkan sağlamak''

İş birliğini değerlendiren Servet Özkök, ''Okulumuzda 5 ay önce yönetim değişikliği oldu. Yönetim değişikliği ile birlikte biz, Türkiye'deki eğitim sektörünün genel problemi olan nicelik üzerinde durmaktansa nitelik üzerinde durmaya kendimizi yönlendirdik. Niteliği artırırsak itibar gelir. Niteliğimizi artırabilmemiz için de öğretmenlerimize daha fazla değer vermemiz lazım. En kıymetlilerimizi teslim ettiğimiz öğretmenlerimize ''Sana Değer Öğretmenim'' dedik. Bu kapsamda öğretmenlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri için İstanbul Arel Üniversitesi ile birlikte yüksek lisans programına katılım imkanlarını sağladık. İşletme yüksek lisans programı tamamen öğretmenlere yönelik bir program. Amaç kendini geliştirmek isteyen öğretmenlerimize bu tip imkân sağlamak. Bu bir başlangıç. Tüm okullarımızı öğretmen gelişim merkezi olarak değerlendirmek istiyoruz. Bu merkezlerde sadece kendi öğretmenlerimizi değil, kendini geliştirmek isteyen tüm öğretmenlerimize okullarımız açık olacak. Bu kapsamda da çalışmalarımız devam ediyor'' şeklinde konuştu.

Öğretmenler için üçüncü basamak yurt dışı eğitim programı olacak

3 basamaktan oluşan projenin diğer basamakları hakkında bilgi veren Özkök, ''Birinci basamağı tamamlayıcı sağlık sigortasıydı. Tüm öğretmenlerimize bu sigortayı yaptık. Üçüncü basamağı biraz daha iddialı olacak yani yurt dışında olacak. Yurt dışındaki eğitim kurumlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Öğretmenlerimizin gerek yurt dışına gönderilmesi gerekse yurt dışından gelen eğitmenler ile öğretmenlerimizin görüştürerek dünyada neler oluyor? İşte bu konuda kendilerini geliştirmelerini sağlayacağız. Üçüncü basamağı bu olacak. Biz öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Öğretmenlerimizin yüzü gülsün ki öğrencilerimiz başarılı olsun istiyoruz. Onların yüzünü güldürmek için de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz'' diye konuştu.

Yapılan anlaşmanın sadece İstanbul Arel Üniversitesi açısından değil, Türk eğitim sistemi açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, ''Eğitim sisteminde girdi ile çıktı arasında çok önemli bir ilişki vardır. Ne kadar iyi öğrenci alırsanız iyi mezun verme olasılığınız o kadar artar. Dolayısıyla bir yüksek öğretim kuruluşu olarak; lise, ortaokul düzeyinde eğitim veren bir kurumla iş birliği yapmak, bizim ilerideki öğrencilerimizin kalitesini artırmaya yönelik bir eylem olarak düşünülebilir'' dedi. Prof. Dr. Karacabey, ''Türkiye'ye daha iyi insan gücü yetiştirerek ülkenin kalkınmasının amaçlandığının altını çizerek yapılan iş birliğiyle bu amaca dönük olarak bir adım atıldığını kaydetti. İlk etapta bir grup öğretmen için işletme tezsiz yüksek lisans programı başlatıldığını anlatan Prof. Dr. Karacabey, ''İşletme yüksek lisans programında eğitim alanında kullanabilecekleri bazı yetkinlikleri de onlara vermeyi hedefliyor.Öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini önemsiyoruz. Farklı alanlarda da çalışmalarımız yıl içerisinde devam edecek.'' dedi.

Eğitim sisteminde bu tür iş birliklerinin daha fazla artmasının gerekli olduğuna değinen Prof. Dr. Karacabey, ''Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dönemde yaptığı yeniliklerin de bu tür iş birliklerinin artmasını zorunlu hale getireceğini düşünüyorum'' şeklinde konuştu.