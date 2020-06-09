Sanal ticaretin dinanizmi heyecan verici

Dünya, Covid-19 salgınında ‘yeni normal' olarak adlandırılan bir döneme giriyor. Söz konusu dönem, küresel ticarette çarkların yeniden dönmesi adına kritik önem arz ediyor.

Endüstriyel kilit sektöründe Mesan Kilit, 2020'de yüzde 20 oranında büyüme ve ihracatta 90 ülkenin üzerine çıkmayı hedefliyor. Global Satış Direktörü Hasan Eğin, salgın sürecinde en çok etkilenen ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkeleri olduğunu belirterek, “Özellikle İtalya, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere ihracatımızın içinde önemli bir paya sahip. Salgında Çin'den sonra merkezin Avrupa olması mevcut ihracatımızı olumsuz etkiledi ancak buna rağmen ilk çeyrekte yerimizde saymadık ve yüzde 22,5'lik büyümede yüzde 7 ihracat payı elde ettik. Yeni teknolojilere ve yeni ürünlere yatırım yapma alışkanlığımızı devam ettireceğiz. Elektronik kilitlerde yeni versiyonlara geçiyoruz. Otomotiv sektörüne uygun yeni kilit tasarımlarımıza hız verdik ve mevcut ürün yelpazemizi artırıyoruz. Hijyenin hayatımızın yeni standardı olacağı bilinci ile anti-bakteriyel ürünlere yeniden hız veriyoruz. Bu yıl içinde yaklaşık 2 milyon dolarlık bir yatırım planımız var. Bu yıl büyüme hedefimizi yüzde 20 olarak belirledik. Bu hedefi gerçekleştirmek için tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.

Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 4,5'lik büyüme performansının olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Eğin, “İkinci çeyrek büyüme rakamları, yıl sonu büyüme hedefimiz açısından kritik öneme sahip. İkinci çeyrekte yüzde 1 ile 2 arasında daralma yaşamamız, 2020'yi pozitif büyüme ile kapatacağımız anlamına gelir. Sağlıkta yakaladığımız başarıyı ekonomiye taşımalıyız. Salgın süreci dünya için bir bakıma tedarik zincirlerinde kırılma yaşanacağı anlamı da taşıyor. Çin endeksli Uzak Doğu tedarik zincirinin yapısı değişecek. Amerika pazarından bunun sinyallerini alıyoruz. Türkiye için bu olumlu sinyaller Avrupa'ya da yansıyacaktır. Doğru strateji belirlersek Türk firmaları daha fazla ülkeye ihracat yapma imkanı bulacak. Üretim kalitemiz ve potansiyelimiz bizi ihracatta çok daha farklı noktalara taşıyacak” şeklinde konuştu.

Dijital pazarlama ağlarına ciddi yatırım yaptıklarını belirten Eğin, “Salgın, küresel ticarette iş yapma rutinini de değiştirdi. Kataloglarımız dijitalleşiyor, 3D platformalar üzerinde yatırım planlarımız hazır. Özellikle dış ticarette yüz yüze iletişim olmazsa olmaz ancak 2021 ve sonrasında iş dünyasını daha dijitalleşmiş bir iş hayatı bekliyor. Gerekli hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Sanal ticaretin dinamizmi bizi heyecanlandırıyor” dedi.