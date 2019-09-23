Sanat Akademisi Müzik Bölümüne katılım için ara sınav yapıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in sanata yönelik vizyonu doğrultusunda Kartallı çocukların ve gençlerin; sanat ile tanışması ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla faaliyetlerini yürüten Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nde 7-15 yaş arasındaki öğrenciler, sınav heyecanı yaşadı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Sanat Akademisi'nin ‘Müzik' bölümünde 3 yıl eğitim görebilmek için eğitmenlerin; nota, ses ve ritim becerilerini değerlendirdiği öğrenciler, meziyetlerini gösterebilmek adına Sanat Akademisi'ne adeta akın etti. 700 civarında öğrencinin katılım sağladığı ara sınav, tüm gün devam etti. Değerlendirmeler sonucunda 85 puanın üzerinde not alan öğrencilerin sıkı bir eğitimden geçecekleri müzik bölümünde; piyano, keman, gitar, perküsyon, viyola, çello ve yan flüt eğitimleri veriliyor. Puanları yettiği takdirde minik öğrenciler bu branşlardan kendi seçtikleri bir tanesine devam edebiliyor.

Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası Kuruluyor

Sınav esnasında ailelere ve çocuklara başarılar dileyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, akademi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, yaklaşık iki yıldır faaliyet gösteriyor. Kartallı komşularımızdan da inanılmaz yoğun bir talep var. Bu talepleri karşılamak adına da farklı zamanlarda yetenek sınavları ile branşlara yeni öğrencilerimizi kazandırıyoruz. Sanat Akademisi, belediyemizin övünç kaynaklarından bir tanesi. İstanbul'da sanat akademisi olarak en iyi eğitim seviyesine sahip olan akademi, Kartal Belediyesi'nin sanat akademisidir. Burada bire bir eğitim veriyoruz. Üç yıl boyunca çocuklarımız akademide eğitim aldıktan sonra içlerinden en iyi olanları belediyemiz tarafından kurulacak olan Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nda değerlendirilecek. Ayrıca şuna değinmek istiyorum ki burası çok yönlü bir akademi. Örneğin bir piyano bölümü öğrencimiz sinema alanında ödüller kazanırken yine başka bir piyano öğrencimiz de resim dalında dereceye girdi. Bu arkadaşlarımız akademimizden mezun olduktan sonra kesinlikle ilgi alanları doğrultusunda akademik kariyerleri için gereken zemini oluşturmuş oluyorlar. Kartal'da sanat ve kültüre verdiğimiz önem doğrultusunda çalışmalarımız tüm kardeşlerimiz için devam edecek”

Sanat Akademisi'nde öğrenciler, birçok branşta kapsamlı eğitim alıyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi Sanat Akademisi; eğitim vizyonu ve çalışmalarıyla sanat dallarına eğitim gören öğrencilerini ulusal ve uluslararası alanda yetiştirip yönlendiriyor. Kartallı çocuk ve gençlerin yolunu açarak, onların kültür sanat alanlarında aktif yer almalarını sağlayan Akademi, bu kapsamda çocuk ve gençlerin hayallerini gerçekleştirmesine destek oluyor.

Kartal Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Akademisi, çocukların küçük yaşta sanat ile tanışarak yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyor. Prof. Cana Gürmen ve usta kemancı, akademisyen ve besteci Prof. Cihat Aşkın'ın danışmanlığında hayata geçen Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nde öğrenciler; piyano, keman, perküsyon, çello, flüt, müzik teorisi, sahne sanatları ve resim konularında kapsamlı bir eğitim alma fırsatı yakalıyor.