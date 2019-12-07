Sanat güneşi şarkılarıyla Maltepe'de anıldı

Maltepe Belediyesi, klasik Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden “Sanat Güneşi” Zeki Müren'i, 88. doğum gününde özel bir konserle andı.

Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldığı konsere Zeki Müren'i sevenler büyük ilgi gösterdi. Sunuculuğunu Ercan Dirikan'ın üstlendiği konserde, sanatçının anılarına da yer verildi. Şef Füsun Batum yönetimindeki koro, müzik hayatı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran, 300'ü aşkın şarkı besteleyen Müren'in eserlerinden oluşan konser ile musikîseverlerin karşısına çıktı. Koro konserine, Müren'in bestelediği ilk şarkısı “Zehretme Hayatı Bana Cânânım” şarkısıyla başladı. Müren'in sevilen şarkılarından örnekler sunan koro, dinleyicilere unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.